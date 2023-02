ȘEDINȚĂ CRUCIALĂ la Ministerul Apărării, după discursul lui Putin de la Moscova. Subiecte IMPORTANTE pe ordinea de zi: cine participă Vorbim despre o ședința extrem de importanta care era anunțata de mai mult timp, insa care vine intamplator dupa discursul lui Puțin de la ora 11. La ședința vor participa liderii celor doua grupuri parlamentare de Aparare din Camera Deputaților și Senat, dar și mai mulți experți in aparare. Drept urmare, este practic imposibil sa separam aceasta ședința de contextul in care ne aflam. La ora 1:30 e așteptata sa inceapa aceasta ședința de lcuruConform unor surse, subiectele de discuție vor fi actualizari ale situației din Ucraina, discursul lui Vladimir Puțin și posibile consecințe pentru Romania… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

