Ziua Mondiala de Prevenire a Suicidului. La fiecare 40 de secunde, o persoana isi ia viata

La data de 10 septembrie, an de an, este marcata ziua mondiala pentru prevenirea suicidului.Initiativa au avut o, in anul 2003, Asociatia Internationala pentru Prevenirea Suicidului si Organizatia Mondiala a SanatatiiPotrivit… [citeste mai departe]