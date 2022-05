Stiri pe aceeasi tema

- A treia etapa a campaniei de educatie digitala #SigurantaOnline denumita “STOP MALWARE – Siguranta ta online depinde de tine” consta in prevenirea criminalitatii cibernetice prin cresterea gradului de constientizare privind pericolul generat de infractiunile online implicand malware, ransomware si troieni…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica – DNSC atrage atenția asupra faptului ca utilizatori din Romania continua sa fie vizați de mesaje cu oferte false de angajare, special create de infractori cibernetici. ”Obiectivul principal pentru propagarea unor astfel de mesaje este sa provoace curiozitatea…

- Și site-ul Poliției Romane a fost vizat, sambata, e un atac cibernetic. Atacatorii nu au compromis functionarea paginii de internet a institutiei, ci au blocat accesul utilizatorilor la aceasta, au transmis reprezentanții instituției. „Un atac cibernetic asupra site-ului Politiei Romane (www.politiaromana.ro)…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica, instituție aflata in subordinea Guvernului Romaniei, recomanda implementarea masurilor de securitate cibernetica, a transmis sambata, 30 aprilie, Guvernul Romaniei. Anunțul vine dupa ce hackerii ruși Killnet au publicat o lista cu mai multe site-uri romanești…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica și Poliția Romana au emis pe conturile de pe Facebook alerte cu privire la o noua tentativa de atac cibernetic asupra terminalelor mobile, prin intermediul unor mesaje SMS. Utilizatorii primesc un SMS de la un numar necunoscut prin care sunt anunțați ca…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica din cadrul Guvernului Romaniei și Poliția Romana avertizeaza oamenii sa nu deschida mesajele audio primite prin SMS, care sunt o noua metoda a infractorilor de

- Fiți vigilenți și analizați cu atenție orice concurs, oferta sau campanie promoționala atractiva, atunci cand activați in mediul online! Verificați de fiecare data sursa lor, inainte de a face o acțiune care v-ar putea aduce prejudicii. Una dintre metodele folosite de atacatori pentru a populariza capcane…

- Infractorii cibernetici au utilizat in mod abuziv identitatea vizuala a Lidl Romania pentru a colecta date de la utilizatori sub pretextul posibilitatii de a castiga un premiu in valoare de 2.000 de lei, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, avertizeaza expertii din cadrul Directoratului National…