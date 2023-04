Stiri pe aceeasi tema

- George Cotiga, antrenorul secund de la CS Mioveni, a trecut prin clipe teribile, dupa ce a primit o sticla in cap in Pitești. Cotinga a fost agresat de fostul iubit al actualei sale prietene, potrivit CanCan Argeșean. Anttrenorul secund de la CS Mioveni, batut in Pitești Conflictul din Pitești a avut…

- Nicolae Dica, in culmea fericirii dupa CS Mioveni – Rapid 0-0. Antrenorul gazdelor a ramas neinvins dupa duelul cu giuleștenii și este extrem de mulțumit de munca elevilor sai. Antrenorul piteștean ii indeamna totuși pe jucatori sa ramana cu picioarele pe pamant, deși au reușit meciuri foarte bune in…

- Acest lucru s-a intamplat chiar dupa ce solistul si chitaristul de la Bucovina a sustinut un concert sold-out la Iasi, cu ocazia lansarii noului album, intitulat „Suntem aici".Conform informatiilor aparute pana in acest moment, se pare ca starea lui Florin Tibu, in varsta de 44 de ani, este una buna.…

- Florin Țibu, chitarist și solistul cunoscutei trupe "Bucovina", cunoscut și sub denumirea de "Crivaț", a fost, fara sa iși doreasca, protagonistul unui moment de agresiune. Mai exact, acesta a fost lovit de un grup de tineri pe langa care trecea. Incidentul s-a petrecut in ...

- In ediția de pe 1 februarie a emisiunii America Express de la Antena 1, concurenții au trecut printr-o proba periculoasa. Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost penalizate, in timp ce Bruja a trecut prin momente de panica. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansa și au primit o misiune…

- Nicolae Dica, antrenorul principal de la CS Mioveni, a lansat acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj. Partida U Cluj – CS Mioveni se va disputa la Mediaș, din cauza starii precare in care se afla gazonul de pe „Cluj Arena”. Nicolae Dica, acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj Nicolae…