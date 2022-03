Sectorul construcțiilor este la un pas de colaps, susțin constructorii, care in ultimul an au fost afectați de prețurile tot mai mari la materialele de construcții și energie și, mai nou, de efectele razboiului din Ucraina. Potrivit sursei citate, de scumpiri sunt afectați și constructorii de drumuri, care spun ca sunt pe punctul de a-și inchide șantierele pentru ca nu mai fac fața costurilor. Ei cer Guvernului sa ia masuri și spun ca in caz contrar multe firme se vor inchide, iar sute de mii de muncitori și-ar putea pierde locurile de munca. Potrivit Digi 24, razboiul din Ucraina a dus la o scadere…