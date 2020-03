Sectorul 4 din Capitală, dezinfectat mai ceva decât China Sectorul 4 al Bucureștiului a fost dezinfectat de 80 de echipe speciale, care au curațat scarile de bloc, aleile de bloc, locurile de joaca și spațiile verzi din apropierea locuințelor. Primarul Sectprului 4 Daniel Baluța a anunțat nasurile de dezinfectare și curațare vineri dupa-amiaza. Acesta a spus ca, dincolo de cele 80 de echipe speciale, procesul a implicat 60 de autospeciale și alte 40 de echipaje echipate cu instrumente capabile sa pulverizeze in aer substanțe de dezinfectare, dupa cum arata Adevarul . Primarul a subliniat: „Alte 200 de persoane vor putea interveni, daca situatia o va… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

