Secțiile de terapie intensivă vor fi suplimentate cu 280 de noi paturi. Când vor fi disponibile acestea Ministrul Sanatații Nelu Tataru a anunțat ca pregatește operaționalizarea a 280 de noi paturi in secțiile de terapie intensiva pentru spitalele romanești. Cele 280 de paturi vor fi funcționale in maxim trei saptamani și ar urma sa fie instalate și sa devina funcționale intr-o perioada de maxim 21 de zile, informeaza Digi24. „Azi (miercuri – n.red.) am introdus in ordinul 555/2020 inca 24 de spitale, in totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmand in 7 pana la 21 de zile sa operaționalizam 280 de paturi de terapie intensiva. Dupa evaluarea fiecarui spațiu in parte, de echipele de la inspecția… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de internare a pacienților Covid-19 care au nevoie de terapie intensiva ar urma sa creasca cu 280 de paturi, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Noile paturi de la ATI ar urma sa fie disponibile intre 7 șu 21 de zile. „Azi (miercuri – n.red.) am introdus in ordinul 555/2020 inca…

- Ministerul Sanatații pregatește operaționalizarea a 280 de noi paturi in secțiile de terapie intensiva ale spitalelor. Noile locuri ar urma sa fie instalate și funcționale intr-o perioada intre 7 și 21 de zile, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru.

- O intalnire cu expertii din domeniul sanitar pe tema echipamentelor specifice sectiilor de terapie intensiva va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni, ea fiind anuntata de presedintele Klaus Iohannis. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și funcționarii se baga in fața la vaccinarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat ca Romania ajunge la o capacitate de 50.000 de teste de coronavirus pe zi, dupa ce premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare. Nelu Tataru a spus, miercuri, in ședința de Guvern, ca, incepand de astazi, Romania va procesa…

- Declaratii ale premierului Ludovic Orban la Timisoara Foto: gov.ro Autoritațile cauta soluții pentru suplimentarea numarului de paturi din spitale în contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a declarat astazi la Timișoara ca se…

- Primul ministru Ludovic Orban este nemutumit de modul cum se actioneaza in teritoriu pentru marirea capacitatii in zona sectiilor de ATI. Brașovul a fost dat exemplu negativ „Instituționalizați mai clar ceea ce am discutat noi: nu trebuie sa intre in ATI oricine. Exista aceasta tendința de a interna…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, cresterea capacitatii de testare pentru coronavirus, precum si a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva. Precizarile au fost facute in debutul sedintei de guvern. "Cresteti in continuare capacitatea de testare,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, va propune in urmatoarea sedinta de Guvern scutirea de la plata impozitului pentru sectorul HoReCa pana la sfarsitul anului 2020. “Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc…