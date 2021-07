Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anuntat marti ca sustine reducerea vechimii necesare pentru accederea in cadrul DNA si DIICOT, avand in vedere lipsa "acuta" de personal cu care s-au confruntat cele doua structuri de parchet in mod constant in ultimii ani.



"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public in sensul transmiterii de catre CSM a unui memoriu amicus curiae Curtii Constitutionale, in sustinerea sesizarii formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la dispozitiile legale de reducere a vechimii necesare pentru accederea…