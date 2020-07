Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani din Filiași a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a lovit o caruța, care a fost proiectata intr-o alta caruța. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe DE 79, in județul Dolj, scrie Mediafax.

- Un tanar de 22 de ani din Filiași a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a lovit o caruța, care a fost proiectata intr-o alta caruța. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe DE 79, in județul Dolj. Potrivit IPJ Dolj, accidentul s-a produs in noaptea de joi…

- Patru persoane și-au pierdut viața și alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut noaptea trecuta in județul Salaj. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Accidentul s-a petrecut pe DN19 B, intre localitațile Zauan și Ip, județul Salaj. Potrivit polițiștilor, accidentul…

- Tanarul in varsta de 35 de ani isi sarbatorise aniversarea chiar cu o zi inainte de tragedie. Acesta parca si-a presimtit moartea, deoarece cu doar cateva minute inainte de accident a oprit intr-o benzinarie de pe Autostrada Soarelui si si-a mutat copilul in masina parintilor sai, pentru ca dorea…

- Cei trei pasageri ai mașinii au fost raniți. Unul dintre pasageri a fost descarcerat. Accidentul s-a produs la kilometrul 36 al Autostrazii A2, in zona localitații Fundulea din Calarași, pe sensul catre Constanța. Mașina in care se aflau 3 persoane s-a izbit de glisiera mediana, din motive,…

- Accidentul rutier s-a produs in seara zilei de luni, 8 iunie, la iesire din Gura Humorului spre Campulung Moldovenesc. Doua autoturisme s-au ciocnit violent. In urma impactului, un sofer proiectat in afara masinii a decedat pe loc. Barbatul se urcase baut la volan.

- Doi tineri și-au pierdut viața dupa ce s-au rasturnat cu mașina, pe drumul județean intre Pogoanele și Scutelnici. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața. „Din primele date, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 203 I, in afara localitații Pogoanele, din direcția Pogoanele catre Scutelnici, un…

- Soferul de 28 de ani a adormit se pare la volan, iar masina pe care o conducea a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un autotren. Sotia sa si copilul lor de un an au fost grav raniti in accident si au decedat ulterior la spital.