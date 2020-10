Stiri pe aceeasi tema

- 40 de ani alaturi de Maia Morgenstern. 40 de ani plini de roluri spectaculoase și memorabile, ce nu vor putea fi atat de ușor șterse din sufletul celor care o apreciaza. Acum, dupa 40 de ani pe scena teatrului romanesc, Maia Morgenstern a decis sa se retraga! Celebra actrița a facut anunțul pe rețelele…

- Un balerin si-a cerut in casatorie iubita, balerina si ea, la finalul spectacolului care a avut loc duminica seara pe scena Festivalului de Opera de la Sibiu, din Piata Mare, chiar in fata spectatorilor care i-au aplaudat indelung pe cei doi.„In 2014, atunci cand Kenichi s-a alaturat Teatrului de Balet…

- Daca e sa analizam viața a amoroasa a rapperului Guf atunci cu siguranța putem scrie un roman. Dupa casnicia cu Aiza Dolmatova, rapperul a avut mai multe relații, dar cea mai rasunatoate a fost bineințeles cea cu solista trupei A-Studio, Keti Topuria. Cei doi s-au iubit timp de doi ani de zile, dar…

- Andreea Mantea și-a surprins admiratorii cu o poza extrem de rara. Bruneta a facut publica o fotografie cu iubitul ei, cu care se spune ca are o relație de aproximativ cinci ani. Și ca sa fie surpriza și mai placuta, ipostaza in care cei doi au fost pozați este una extrem de romantica!

- Sunt in situația de a-mi explica imaginea surprinsa artistic in urma cu vreo doi ani, la o școala din Ploiești, dupa ce o cititoare/cititor – caci cine poate ști cine se ascunde, astazi, in spatele unui nume – are nedumeriri cu privire la fotografia ce insoțește materialele semnate de mine in AMPRESS.…

- Stagiunea de vara a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Targu Jiu continua și luna aceasta cu noi evenimente dedicate publicului de toate varstele. In fiecare weekend vor fi organizate spectacole atat pentru copii, cat și pentru adulți. Weekend-ul acesta targujienii s-au bucurat de spectacolul…

- Agenția Naționala de Integritate risca sa se transforme intr-un focar de coronavirus, dupa ce cazul unui inspector din instituție, depistat pozitiv, a fost ascuns mai multe zile de catre superiori....