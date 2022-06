David Popovici, caștigator a patru medalii de aur la Cupa Romaniei de la Targoviște, se pregatește pentru o vara de foc. In 3 luni va concura in 4 competiții majore: doua campionate mondiale și doua europene. Cel mai bun inotator din țara și-a dezvaluit unul dintre cele mai bine ținute secrete: canta in timpul curselor! „Voi merge la Mondialele de seniori, Europenele de juniori, Europenele de seniori și Mondialele de uniori” – David Popovici, medaliat cu aur in probele de 100 și 200 metri liber la Cupa Romaniei in bazin de 50 de metri pentru seniori, tineret și juniori. La jumatatea lui iunie,…