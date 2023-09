Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentele pentru pierderea in greutate afecteaza creierul in moduri care ii ajuta pe cercetatori sa inteleaga maniera in care organismul isi regleaza greutatea. Ozempic si alte medicamente similare transforma felul in care lumea intelege obezitatea. Nu este vorba atat de mult de vointa, cat este…

- Invațarea, gandirea, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor și capacitatea de a acorda atenție se incadreaza toate intr-un termen care se numește funcție cognitiva. Din pacate, in țarile occidentale un mare procent din populație se confunta cu probleme cognitive la batranețe.

- „Sangele dumneavoastra este responsabil pentru transportul a tot felul de materiale in tot corpul dumneavoastra, de la oxigen, la hormoni, factori de coagulare, zahar, grasimi și celulele sistemului imunitar.Chiar nu este nevoie sa investiți intr-o dieta de curațare costisitoare sau sa cumparați tone…

- „Ce-i place creierului este apa, in cantitati deloc mici, ceaiu verde si cafeaua. In schimb, prajelile nu fac bine creierului”, spune medicul Vlad Ciurea.„Toate prajelile fac rau, tot ce se face in ulei fierbinte. Daca ne mai gandim și la carnaria care vine in valuri, toate acestea fac rau. Și super…

- Foarte mulți oameni se intreaba cum pot menține mirosul placut in casa. In acest sens, cea mai problematica incapere este baia, care daca nu are ferestre și este mica poate mirosi urat. Nu puține sunt situațiile in care, mirosurile neplacute provenite de la scurgere ne strica starea. Din fericire, exista…

- Deputatul Brian Cristian: ajuta-ne sa facem din Cartierul Garii o zona sigura! „Baimarenii ne-au trimis nenumarate sesizari cu privire la cartierul Garii. Localnicii din aceasta zona susțin ca nu se simt in siguranța, fiind deseori ținta hoților de buzunare. Ne-au rugat sa luam inițiativa și sa nu ramanem…

- Doctorul Virgiliu Stroescu a dezvaluit secretul unei slabiri masive.„Cand cineva este foarte grav și vrea sa slabeasca, sa slabeasca masiv, am oameni care au venit cu 130 de kile și i-am adus la 70. Luni, miercuri, vineri numai supa, trei litri de supa, nimic altceva. Dupa o luna se obișnuiește perfect…

- Daca urmeaza sa mergi la munte, ar trebui sa te gandești și la animalele cu care te poți intalni. Urșii ii poți gasi la fiecare pas și exista cateva tehnici care iți pot salva viața.