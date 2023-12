Secretele pornirii corecte a mașinii în condiții de temperaturi negative In sezonul rece, specialiștii in domeniul auto avertizeaza șoferii sa abordeze cu atenție procesul de pornire a mașinii, oferind sfaturi prețioase pentru a evita problemele tehnice și pentru a asigura o funcționare optima a motorului in condiții de iarna. Contrar instinctului de a porni rapid mașina pentru a o incalzi, experții recomanda o abordare mai lenta, mai ales in cazul motorului diesel. Pentru aceste vehicule, se sugereaza menținerea contactului timp de 3-5 secunde inainte de a incerca pornirea. In unele situații, chiar și mai mult timp poate fi necesar pentru a asigura o incalzire corespunzatoare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea șoferilor - poate chiar toți - au experimentat la un moment dat problema formarii condensului pe partea interioara a geamurilor mașinii. Iata o lista cu trucuri care te ajuta sa scapi rapid de condensul format in zilele reci.

- In mijlocul atmosferei festive din Parcul Tudor Arghezi, din Sectorul 4 al Bucureștiului, targul „Poftim, din Romania!” a deschis porțile catre o experiența culinara diversificata, oferind vizitatorilor șansa de a se bucura de deliciile tradiționale romanești. Cu toate acestea, in ziua de 1 decembrie,…

- Femeile bogate au anumite obiceiuri care contribuie la succesul lor financiar. Ele pot avea strategii diferite, dar unele obiceiuri asigura cumva ca poți deveni bogata daca le incluzi in viața ta, precum aceste doamne bogate și autodidacte.1. Stabilirea strategica a obiectivelorFemeile bogate iși…

- Comisia Europeana va spune intr-un raport cheie care urmeaza a fi publicat la 8 noiembrie ca R. Moldova a indeplinit șase din cele noua condiții pe care i le-a pus anterior pentru a putea incepe negocierile se aderare la UE, potrivit unui proiect al raportului vazut de Europa Libera. Sursele Europe…

- 80% dintre romani se simt in nesiguranța cand conduc in condiții dificile pe timp de iarna (studiu)Nu mai e mult pana incepe sezonul rece și, odata cu acesta, vin și multe provocari pe șosele. Cel mai nou studiu Goodyear realizat in Romania arata ca mulți șoferi se confrunta cu nesiguranța și anxietate…

- Marcel Bolos anunța ca in urma controalelor efectuate au fost aplicate amenzi in valoare de 4 milioane de lei comercianților care nu respecta prețurile corecte la alimentele de baza. „Amenzi de 4 milioane lei pentru cei care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza. Cand Guvernul Romaniei a decis…

- Iarna, temperaturile scazute pot pune o presiune suplimentara asupra motorului mașinii tale. Uleiul de motor este esențial pentru a proteja motorul de frecare și uzura, dar la temperaturi scazute, acesta poate deveni prea gros pentru a curge eficient. Acest lucru poate duce la probleme precum pornirea…

- Amintindu-ne de aparițiile lui Patrik Cottet-Moine, un personaj deja notoriu pe scena iUmor, francezul s-a folosit de pantomima, dar și de imaginația bogata a juraților și a reușit sa starneasca simpatia lui Cheloo, Catalin Bordea, Cosmin Natanticu și a Deliei dupa numai cateva secunde.