Secretele oltenilor despre saramura de pui. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie Saramura de pui este delicioasa, insa oltenii au un secret atunci cand o prepara. Tocmai asta o face și așa deosebita la gust. Cum se prepara saramura de pui și de ce ingrediente ai nevoie? Pentru a prepara saramura de pui in stil oltenesc vei avea nevoie in primul rand de doi pui, scrie gustos.ro. De asemenea, asigura-te ca ai și toate legumele pentru ca gustul sa iasa ca la carte. Secretele oltenilor despre saramura de pui. Cum se prepara și de ce ingrediente ai nevoie Ingrediente saramura de pui: 2 pui 4 catei usturoi 1 ardei iute 2 ardei grasi copti 2 rosii mari coapte pe gratar 1 lingura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

