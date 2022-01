Stiri pe aceeasi tema

- In anii 1950, complexul siderurgic de la Hunedoara se numara printre cele mai vechi de acest fel din sud-estul Europei. Aici munceau circa 15.000 de oameni. Zona era mereu extrem de bine pazita, iar 200 de oameni o monitorizau. Cea mai mare ingrijorare a combinatului era atunci riscul unor bombardamente…

- Propunerile privind securitatea prezentate Statelor Unite de catre Rusia sunt o incercare de a transforma un scenariu potential militar intr-un proces politic, a declarat sambata ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grusko, potrivit Reuters și Agerpres. Rusia, care a concentrat trupe…

- Mai exact, șapte miniștri liberali din opt au absolvit fie una dintre aceste școli, fie amandoua. In ce privește miniștrii PSD, șase din noua au studiat intr-una din cele doua instituții. Iar de la UDMR, doi din patru, spune o analiza semnata de Cațavencii.Așadar, putem spune ca Guvernul Romaniei este…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva va invita miercuri, 29 decembrie 2021, ora 19:00, la Teatrul de Arta din Deva, la Concertul de Anul Nou și spectacolul de balet intitulat „O seara ca-n filme”. Solista de jazz Christiana Uikiza, pianistul Horia Mihail, dirijorul…

- Este oficial: Agenția Centrala de Informații a Statelor Unite a intrat în domeniul crypto, anunța Markets Insider.William Burns, directorul agenției americane de informații, a confirmat ca instituția pe care o conduce deruleaza mai multe proiecte legate de criptomonede.Burns a…

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cifra de afaceri a…

- Departamentul de Stat American a anunțat, luni, ca SUA impune noi sancțiuni proiectului de operaționalizare a gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa lege Rusia de Germania, potrivit DPA, citata de Agerpres. SUA continua astfel lungul șir al sancțiunilor impotriva proiectului.Potrivit unui raport…

- Președintele american Joe Biden a fost surprins de camerele de filmat in timp ce pare ca a ațipit pentru cateva clipe pe parcursul discursurilor din deschiderea Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26), care are loc la Glasgow, relateaza The Independent . Intr-un videoclip distribuit pentru…