Exista o falsa percepție ca apa imbuteliata este intotdeauna sigura de baut, indiferent cat timp a fost pastrata intr-o mașina sau in frigider. Cu toate acestea, deși apa in sine nu se "strica", in timp, aceasta poate incepe sa absoarba substanțe chimice nocive atunci cand este stocata intr-o sticla de plastic. Acest lucru poate afecta gustul apei și ridica ingrijorari cu privire la calitatea sa.

Recipientele de apa pot fi fabricate din polietilen tereftalat (PET) sau policarbonat (PC). Sticlele PET nu sunt concepute pentru a fi refolosite de multe ori, razele ultraviolete le penetreaza fara…