- La 25 martie 101 imparatul roman Traian paraseste Roma si isi incepe campania sa de cotropire a Daciei. Imparatul traverseaza Dunarea pe poduri de vase la Laederata (Ramna) si Dierna (Orsova) patrunzand prin Banat in Dacia.

- Din cauza pandemiei de coronavirus, fabrica Dacia de la Mioveni se inchide pana pe 5 aprilie. Cei 14.000 de angajați vor intra in șomaj tehnic și vor primi 85% din salariu in aceasta perioada.Revenim cu detalii.

- Renault si-a prezentat concept car-ul online, luni, la fel cum a procedat si Dacia, marti, cu prima masina integral electrica a marcii autohtone. Francezii de la Renault au lansat luni mai multe materiale foto si video de prezentare a noului model. Renault Morphoz este un alt SUV electric,…

- Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de revizie si reparatie pentru statia de spalare auto si piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele Dacia pentru acest an, scrie Agerpres.Astfel, potrivit anuntului publicat pe e-licitatie, pentru contractul de servicii de revizie si reparatie…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a murit, sambata, dupa ce a cazut in albia raului Tarcau, in incercarea de a-și salva soția sa nu cada de pe mal. Mai multe servicii de intervenție au fost mobilizate la fața locului. A fost solicitat și un elicopter SMURD, dar ieșise din program de cinci minute,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat "ingrijorat" sambata de lipsa de reactie din partea Germaniei in legatura cu Europa si cu proiectele sale reformare a UE, potrivit AFP.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul electric produs in Romania"Nu am frustrari,…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat in aceasta saptamana datele de producție ale celor doua uzine auto pe care le are țara noastra. Astfel, in luna ianuarie, la uzinele de la Mioveni și Craiova au fost produse in total 43.043 de mașini, in creștere cu doar 3.1% fața…

- Autobuzele și tramvaiele din Iași sunt dezinfectate la capat delinie, pentru combaterea raspandirii gripei și a altor viruși.Imagini cu operațiunea de dezinfecție au fost facute publice dereprezentanții Companiei de Transport Public Iași. Igienizarea seface la capat de linie cu o soluție pe baza de…