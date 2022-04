Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care introduce restrictii privind vizele pentru cetatenii tarilor pe care Moscova le considera ”neprietenoase” ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina, relateaza Reuters. Decretul, care intra in vigoare luni, suspenda…

- Presa din Rusia scrie ca în spațiul public au aparut informații precum ca acelor cetațeni care au parasit țara le-ar putea fi retrasa cetațenia. Secretarul de presa a Kremlinului, Dmitrii Peskov, a venit cu o reacție, menționând ca autoritațile nu ar avea asemenea intenții. Jurnaliștii…

- Secretarul general al NATO a subliniat ca sporirea prezenței trupelor Alianței pe flancul estic reprezinta un factor de descurajare. „Acesta este un semnal foarte clar pentru Moscova ca un atac asupra unui aliat va declanșa o reacție din partea intregii alianțe”, a spus Stoltenberg. Declarațiile au…

- Reprezentanții delegației Kievului in negocierile cu delegația de la Moscova ar trebui sa depuna toate eforturile pentru a obține o intilnire intre liderul ucrainean și cel al Rusiei. Declarația a fost facuta luni, 14 martie, de catre președintele Vladimir Zelenski. „Reprezentanții delegațiilor noastre…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a cerut țarilor europene sa reduca dependența fața de energia rusa, in timpul unei vizite in Estonia. „Exista, cred, o oportunitate semnificativa nu numai, ci și un imperativ in acest moment, de a opri in sfarșit aceasta dependența fața de energia rusa, deoarece…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis ca testul PCR necesar pentru accesul in sediul presedintiei ruse sa i-l faca un medic de la Ambasada Germaniei, la bordul avionului cu care a aterizat in capitala rusa, relateaza Reuters și Dpa citate de Agerpres . La fel ca Emmanuel Macron in urma cu o aproape…

- Autoritațile birtanice spun ca agenția de spionaj FSB a Rusiei a primit sarcina de a incerca sa organizeze revolte in marile orașe ale Ucrainei, imediat ce ar incepe o invazie a Kremlinului. Sabotorii serviciilor rusești ar urma sa instaleze lideri pro-ruși in regiunile vizate, scrie The Guradian. Potrivit…

- Secretarul de presa al presedintelui rus nu a exclus posibilitatea ca Vladimir Putin sa vina cu o reactie la raspunsul SUA la propunerile privind garantiile de securitate marti, dupa intrevederea pe care o va avea la Moscova cu premierul Ungariei, Viktor Orban, informeaza TASS. "Astazi (marti) vor…