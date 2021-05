Secretarul general ONU se declară profund tulburat de atacurile israeliene asupra Fâşiei Gaza Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat "consternat" de "numarul tot mai mare de victime civile" si "profund tulburat" de atacul israelian asupra unei cladiri ce gazduia mass-media internationala in Gaza, a declarat sambata un purtator de cuvant, informeaza AFP potrivit Agerpres. Guterres a fost "profund tulburat de distrugerea de catre un atac aerian israelian astazi (sambata) a unei cladiri mari din orasul Gaza care gazduia birourile mai multor organizatii media internationale, precum si apartamente rezidentiale", se arata intr-un comunicat al purtatorului de cuvant al inaltului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

