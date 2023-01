Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul victimelor bombardamentului de sambata asupra blocului din Dnipro crește pe masura ce operațiunile de cautare continua. Cel puțin 40 de oameni au murit și 75 au fost raniți. ONU a transmis ca atacul a fost unul dintre cele mai mortale de la inceputul invaziei ruse, și a cerut "o ancheta reala…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a „condamnat” lovitura extrem de sangeroasa a fortelor ruse impotriva unui imobil rezidential din Dnipro, centrul administrativ al regiunii Dnepropetrovsk din estul Ucrainei, un alt exemplu de „suspiciune de incalcare a legilor razboiului”, a declarat luni…

- Cel putin un om a fost ucis si alte cinci persoane au fost ranite in urma unor bombardamente rusesti in orasul Oleshky, situat in sudul Ucrainei, pe malul estic al raului Dnipro, vizavi de Kherson, a declarat primarul din Oleshky, Evhen Ryshchchuk, prin intermediul Facebook."Din nefericire, cinci persoane…

- Romania devine, pentru cateva zile centrul deciziilor NATO. Ministrii de Externe din 36 de tari vin in Bucuresti. Impreuna cu seful Aliantei Nord-Atlantice, secretarul de stat american si cu autoritatile romane vor discuta despre suplimentarea ajutorului oferit Ucrainei si

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni ca toate tarile trebuie sa aleaga: ori colaboreaza pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ori condamna generatiile viitoare la o catastrofa climatica. Prin discursul sau de la reuniunea pentru clima COP27 din statiunea egipteana…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut Rusiei și Ucrainei sa reinnoiasca acordul care a dus la exportul a peste 8 milioane de tone de cereale din Ucraina și a dus la scaderea prețurilor la alimente la nivel mondial, potrivit AFP.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, in cadrul conferinței de presa comune cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ca a cerut alianței nord-atlantice sa monitorizeze atent situația de la Marea Neagra.„Securitatea in regiune continua sa fie afectata de razboiul ilegal de agresiune dus de Rusia impotriva…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice(NATO), Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul SUA al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina, informeaza blacknews.ro.…