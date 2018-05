Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE (ora 11:20) – Rusia a anuntat convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU dupa atacurile desfasurate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc, relateaza France Presse. Kremlinul a denuntat „cu cea mai mare fermitate” loviturile executate…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat vineri impotriva pericolului pe care il reprezinta o “escaladare militara totala” in Siria, transmit Xinhua si dpa, informeaza AGERPRES . “Cresterea tensiunilor si incapacitatea de a ajunge la un compromis pentru crearea unui mecanism de responsabilizare…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a declarat intr-o intalnire a Consiliului de Securitate ca Razboiul Rece „s-a intors cu o razbunare” si a adus avertizari in privinta escaladarii conflictului din Siria, scrie BBC.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat, miercuri, cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in privinta agravarii conflictului din Siria, subliniind "necesitatea de a evita scaparea de sub control a situatiei", relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. …

- ONU a facut din nou apel pentru un armistitiu in Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli, dupa ce au fost raportate noi cazuri de decese din cauza raidurilor aeriene, scrie BBC. Conform informatiilor de luni dimineata, au avut loc noi bombardamente in regiune in Douma, in orasul principal Ghouta…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP. "Salut adoptarea rezolutiei, dar ma astept ca aceasta sa fie aplicata imediat…