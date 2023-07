Stiri pe aceeasi tema

- Conduse de Washington, democrațiile din Europa și America de Nord s-au mobilizat in sprijinul Ucrainei de la invazia rusa din februarie 2022. Ideea era ca razboiul din Ucraina este o batalie intre democrația liberala și libertate versus tiranie și imperialism. Cu toate acestea, aceasta narațiune nu…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exprimat joi ”dezamagirea” poporului si armatei ucrainene fata de lipsa unor ”decizii pozitive” privind intrarea tarii sale in NATO potrivit Agerpres . ”Chiar si Ucraina, care apara valorile europene cu pretul sangelui, nu are inca un raspuns pozitiv in…

- Ucraina se va afirma ca o forța formidabila in Europa - una aliata cu SUA Discuțiile referitoare la politica americana in privința Ucrainei pleaca adesea de la premiza ca Ucraina constituie o problema. Pentru unii, e un lucru care distrage atenția de la chestiunea Chinei. Alții se tem de o escaladare…

- Premierul georgian Irakli Garibashvili a declarat ca unul dintre motivele pentru care Rusia a lansat un razboi de amploare impotriva Ucrainei a fost dorința Kievului de a adera la NATO.. Potrivit premierului georgian, unul dintre principalele motive pentru agresiunea rusa a fost “extinderea NATO. In…

- Marți, 9 mai, este marcata Ziua Europei, iar cu aceasta ocazie, ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj, potrivit Realitatea.md . „Dragi prieteni, Ziua Europei este un prilej de a celebra pacea și unitatea in intreaga Europa. In avceasta zi, revitalizam…

- O noua runda de sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei pentru ca a purtat razboi impotriva Ucrainei este in discutie, dar adoptarea pachetului este putin probabila mai devreme de "in cursul lunii mai", a declarat luni seara tarziu ministrul polonez de externe, Zbigniew Rau, citat de AFP.”Ar…

- Vizita surpriza la Kiev, acolo unde seful NATO a ajuns pentru prima data de la inceputul razboiului. Jens Stoltenberg a discutat cu presedintele Zelenski despre aderarea Ucrainei la Alianta Nord Atlantica. Moscova a reactionat imediat – acest lucru ar reprezenta o amenintare grava la adresa securitatii…

- Polonia a prezentat luna aceasta o propunere pentru o noua serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru razboiul in curs impotriva Ucrainei, care includ interzicerea importurilor de petrol si de diamante rusesti, potrivit unui document consultat marti de Reuters.