Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a condamnat, luni, deturnarea avionului Ryanair de regimul din Belarus, despre care spune ca se poate incadra la categoria „piraterie la nivel de stat”. „Consiliul Nord Atlantic a condamnat in termeni puternici aterizarea forțata in Belarus de saptamana…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a condamnat, luni, deturnarea avionului Ryanair de regimul din Belarus. Mircea Geoana spune ca acest lucru este iacceptabil si poate fi incadrat in categoria „pirateriei la nivel de stat”. El a mai spus ca Alianta Nord-Atlantica face apel la Belarus pentru…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, se arata impotriva ca Republica Moldova sa impuna sancțiuni Republicii Belarus, dupa ce un avion al companiei Ryanair, care efectua cursa Atena – Vilnius, a fost deturnat pe aeroportul de la Minsk, iar jurnalistul Roman Protasevici și iubita lui, Sofia Sapega, au fost reținuți…

- Liderul autoritar al Belarus, Aleksandr Lukașenko, merge vineri în Rusia pentru a cere ajutorul lui Vladimir Putin, urmând sa se întâlneasca cu acesta la reședința de la Marea Neagra, Soci, informeaza Euronews. Discuțiile au loc în contextul sancțiunilor anunțate de liderii…

- Au aparut noi informatii despre Roman Protasevici. Jurnalistul de opozitie belarus a fost lasat sa discute cu un avocat joi, dupa patru zile de detentie, transmite dpa. Protasevici si prietena sa, Sofia Sapega, au fost arestati duminica, cind autoritatile din Belarus au fortat un avion Ryanair care…

- Jurnalistul de opozitie belarus Roman Protasevici a fost lasat sa discute cu un avocat joi, dupa patru zile de detentie, transmite dpa. Protasevici si prietena sa, Sofia Sapega, au fost arestati duminica, cand autoritatile din Belarus au fortat un avion Ryanair care efectua un zbor comercial…

- Deputatul USR – PLUS Iulian Bulai crede ca un semnal serios din partea Romaniei ar fi declararea non grata a ambasadorului Belarusului la București. Solicitarea vine in contextul scandalului internațional generat de sechestrarea unui avion civil, ce survola Belarusul, și arestarea jurnalistul Roman…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat duminica noapte la Digi24 ca avionul Ryanair care a fost deturnat la Minsk din ordinul presedintelui Aleksandr Lukasenko a decolat de pe aeroportul din Minsk spre Vilnius, duminica seara, dupa ce a fost perchezitionat, dar se pare ca are…