- Liniile de metrou vor fi extinse in Ilfov, in timp ce investițiile in tot ce inseamna rețeaua de transport din regiune sunt in linie dreapta, a anunțat, marți, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov Hubert Thuma, in cadrul dezbaterii „Infrastructura si mobilitatea in regiunea Bucuresti-Ilfov.…

- George Siscu, deputat PNL scrie marti pe Facebook ca a votat ieri in Comisia de Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor in favoarea unei propuneri legislative care, daca ar fi adoptata si in plen, ar da posibilitatea absolventilor scolilor de soferi sa isi sustina examenul pentru obtinerea…

- Romania va atinge in curand un deziderat care pana recent parea abandonat sau, oricum, greu de obtinut: in iunie, tara va fi strabatuta de 1.000 km de autostrazi si drumuri expres. De asemenea Romania va inregistra inca o premiera: alti 1.000 de kilometri pentru care s-au semnat contracte de executie…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat sambata seara, 8 aprilie, pentru Libertatea, ca cei 10 kilometri ai canalului Bastroe au fost masurați, iar rezultatele vor fi comunicate la o saptamana dupa Paștele ortodox. Masuratorile efective au inceput cu o intarziere…

- Masuratorile pe Bistroe au inceput vineri, cu o intarziere de doua saptamani dupa acordul scris al Ucrainei din 21 martie. Inițial, autoritatile romane și ucrainene convenisera ca experții romani sa inceapa in 15 martie masuratorile pe bratul Chilia si pe canalul Bastroe, dar verificarile au inceput…

- Romania a primit acordul de la Ucraina pentru masurarea adancimii pe canalul Bistroe, insa in alte conditii decat cele stabilite la inceputul lunii, a anuntat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, informeaza Rador.Kievul va permite efectuarea masuratorilor doar cu vasele proprii si participarea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 21 martie, ca „partea ucraineana a propus Romaniei sa realizeze propriile masuratori” pe canalul Bastroe pentru a se vedea stadiul lucrarilor de dragare. Cel mai probabil, masuratorile vor incepe pana la finalul acestei saptamani, a precizat…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu, a declarat joi, 16 martie, la Antena 3, ca un lucru pozitiv este faptul ca incep masuratorile, mai intai pe o porțiune din brațul Chilia. El crede ca autoritatile romane vor primi pana la urma acordul Ucrainei și pentru Bastroe.„Este…