Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters, scrie agerpres.ro. Pompeo l-a pus la curent…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters."Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor…

- Televiziunea de stat de la Teheran a transmis ca atacurile cu rachete ce au vizat mai multe baze din Irak, care gazduiesc trupe americane, sunt raspunsul Iranului la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani, relateaza site-ul agenției Reuters. "Avertizam toți aliații americani,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a "urmari situatia" in Irak, unde manifestanti proiranieni Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, citata de AFP. Secretarul de stat "trebuie…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca mai multe documente facute publice recent confirma faptul ca autoritațile de la Beijing comit „abuzuri semnificative” impotriva uigurilor din Xinjiang, dar și impotriva altor minoritați, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Un…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca persoana care a fost ucisa in urma atacului cu grenada de duminica asupra unui vehicul ONU din Afganistan era cetațean al Statelor Unite, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a facut apel statelor membre in Uniunea Europeana sa condamne și sa traga la raspundere Iranul pentru petrolierul Adrian Darya, care ar fi descarcat petrolul de la bordul sau in Siria, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Petrol din…

- Autoritatile se tem ca violentele, in care au murit cel putin 110 persoane, majoritatea lor demonstranti antiguvernamentali, ar putea escalada in noi conflicte civile dupa doi ani de relativa stabilitate in Irak, dupa infrangerea organizatiei Stat Islamic in 2017. Protestele au izbucnit la Bagdad…