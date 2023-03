Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a deschis ușa unor posibile negocieri privind frontierele Ucrainei, reiterind totodata ca decizia aparține ucrainenilor. El a reafirmat ca orice posibila pace cu Rusia va trebui sa fie „echitabila și durabila”, adica una care sa respecte independența și integritatea…

Seful diplomatiei americane Antony Blinken nu a exclus joi eventuale negocieri asupra granitelor Ucrainei, reiterand in acelasi timp ca va fi la latitudinea ucrainenilor sa decida in aceasta privinta, informeaza AFP, citat de Agerpres.Vorbind in fata unei comisii a Congresului american, el a reafirmat…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…

- Secretarul de stat american Antony Blinken și-a amanat vizita programata in China, unde trebuia sa se intalneasca cu omologul sau chinez și cu președintele Xi Jinping, dupa ce un balon spion chinezesc a fost descoperit zburand pe teritoriul SUA. Intr-o conferința de presa la Pentagon, generalul Pat…

- Poliția israeliana spune ca a primit 41 de alerte de atacuri in urma cu doua zile. Personalul militar și de poliție israelian a fost intarit, iar Guvernul lui Beniamin Netanyahu a anunțat mai multe masuri.In același timp, miniștrii au propus blocarea unor parți ale Ierusalimului de Est, ocupate ilegal…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marți, 24 ianuarie, la reuniunea in format G7+ la nivel de miniștri ai afacerilor externe, desfașurata in sistem videoconferința, aceasta fiin a doua reuniune in acest format, prima fiind organizata in Romania la 29 noiembrie 2022, informeaza…