- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Ar fi fost folosit agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters. Fratele vitreg al lui Kim Jong Un, ucis in aeroport de doua femei Purtatoarea…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.