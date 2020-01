Secretarul Apărării SUA: Există indicii că forțele pe care le sprijină Iranul ar planifica noi atacuri ​Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat joi ca exista indicii ca Iranul sau fortele pe care le sprijina ar planifica noi atacuri, informeaza Reuters, citat de Agerpres.



&"Exista câteva indicii ca ei ar planifica noi atacuri, nu este nimic nou, am vazut deja aceasta de doua sau trei luni&", a spus Esper în fata reporterilor.



&"Daca se întâmpla asta, vom actiona si (...) vom lua masuri preemptive pentru a proteja fortele americane, pentru a proteja vietile americanilor&".



Manifestantii sustinuti de iranieni care au aruncat cu pietre…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

