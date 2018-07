Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Școala Gimnaziala ”Pompiliu Marcea” din Targu Jiu. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj au trimis o comisie la unitatea de invațamant dupa ce secretara unitații s-a plans ca directoarea a lovit-o in cap cu un set de dosare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere…

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, marți, dupa ce o centrala din interiorul Complexului de Ingrijire și Asistența Suseni a fost cuprinsa de flacari. Din fericire, acesta a fost doar scenariul unui exercițiu pus la cale de reprezentanți ai Direcției Generale de Asistența Sociala…

- O femeia de 28 de ani a fost surpinsa amenințand ca iși arunca sub trec copilul de doar 1 an, daca nu va fi lasata sa calatoreasca gratuit. La data de 25 iunie, in jurul orei 22.05, politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Cluj – Postul de Politie TF Cluj-Napoca, in urma unei sesizari prin…

- CNAIR a achiziționat un aparat pentru masurarea și testarea texturii și rugozitații drumurilor și autostrazilor, aparat care este utilizat si acceptat de armata romana si NATO pentru verificarea aderentei la aterizare a avioanelor de razboi. Directorul general adjunct al Directiei Generale de Dezvoltare…

- Politistii municipiului Botosani, care au fost sesizati de catre reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, au deschis un dosar penal pe numele barbatului pentru rele tratamente aplicate minorilor. "Din cercetari a reiesit faptul ca acesta, in luna…

- Polițiștii din Prahova au deschis un dosar penal dupa ce au fost sesizați ca o tanara cu handicap, internata intr-un centru al Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) din Urlați, ar fi fost violata de un barbat internat in aceeași instituție. Purtatorul de cuvant…

