- Secretarul de stat din Ministerul Mediului Ionut Sorin Banciu, care a participat la discutiile desfasurate vineri cu partea ucraineana privind lucrarile pe canalul Bastroe, a afirmat ca lucrarile de intretinere facute au incetat de doua saptamani. Referitor la adancimea pana la care s-au desfasurat…

- Sorin Banciu, secretar de stat in ministerul Mediului, care a participat la discutiile cu partea ucraineana privind masuratorile Canalului Bastroe, a declarat vineri, 3 martie, la Antena 3, ca lucrarile de intreținere au incetat de doua saptamani și ca data de 15 martie a fost stabilita de „colegii…

- MAE a transmis, vineri, ca ministrul ucrainean al protectiei mediului a propus organizarea unei intalniri bilaterale la nivel de ministri ai mediului pe tema lucrarilor de dragaj pe bratele Chilia si Bastroe ale Dunarii. Astfel, Ministerul Mediului a informat telefonic, urmand sa transmita si in scris,…

- Ministerul de Externe transmite, vineri, intr-un raspuns oficial catre News.ro, ca ministrul ucrainean al protectiei mediului a propus organizarea unei intalniri bilaterale la nivel de ministri ai mediului pe tema lucrarilor de dragaj pe bratele Chilia si Bastroe ale Dunarii, iar Ministerul Mediului…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea nu a primit nicio solicitare pentru aprobarea unui proiect care sa vizeze adancirea senalului navigabil al canalului Bastroe, din Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al institutiei, Viorica Bisca. Ea a mentionat…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, a anuntat, joi, ministrul Mediului,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si ecosistemele din Delta Dunarii, aratandu-se convins ca ministerele de resort vor monitoriza lucrarile care vizeaza canalele navigabile.…

- Exista semnale ca in acest moment Ucraina face lucrari de dragare a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii, iar Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Mediului trebuie sa vina cu o pozitie si sa informeze, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor…