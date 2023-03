Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Raport: Crestere cu peste 20% a numarului de proiecte pentru constructia de spatii verzi si pietonale, derulate in Romania in ultimul an. Cele mai multe investitii in spatii verzi sunt in Cluj, Bihor, Timis, Constanta si Bucuresti at Info real.

- „Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 ianuarie 2023, denumit in continuare Acord de garantie, aferent Acordului de imprumut (Proiect privind consolidarea institutionala si rezistenta plasei de siguranta financiara),…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2023, de 1.278.995, cu 307 mai multe comparativ cu luna precedenta si cu 14.152 peste numarul din ianuarie 2022, aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate…

- Avocatul Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, sustine ca nu se poate rezolva problema pensiilor daca nu se lucreaza la refacerea principiului solidaritatii pe care sistemul se bazeaza. El argumenteaza ca exista tot felul de scutiri si tratamente prefentiale, iar in prezent…

- Ministerul de Finante trebuie sa clarifice daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate impusa prin ordonanța de urgența, a declarat joi președintele Klaus Iohannis. In replica, liderul PSD Marcel Ciolacu susține ca Ministerul Finanțelo a pus in aplicare ceea ce a negociat Ministerul Energiei.…

- Structura pe care o avem in Ministerul Finanțelor este adaptata unei structuri economice din anii ‘90, a declarat Alin Chitu, secretar de stat in Minister, intr-o conferința organizata de EY Romania.

- Proiecte de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 11 ianuarie 2023PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE privind aprobarea participarii Romaniei la runda de suplimentare a fondurilor Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare - IDA20PROIECT DE LEGE privind participarea Romaniei…

- Dupa un proces unic pe piața financiar-bancara romaneasca, fuziunea dintre EximBank, in calitate de societate absorbanta, și Banca Romaneasca, in calitate de societate absorbita, a fost inregistrata oficial la Registrul Comerțului, astfel ca inceputul anului 2023 aduce pe piața retailului bancar un…