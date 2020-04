Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit Cod galben de ingheturi, iar la noapte mercurul ar putea cobori in termometre in nordul tarii pina la -4 grade. Aseara timp de citeva minute la Ocnita chiar a nins. Astfel, in orele nocturne si ale diminetii, in jumatatea de nord a tarii se prevad ingheturi…

- O mare parte din culturile insamanțate in toamna anului trecut ar putea fi compromise din cauza secetei, a anunțat miercuri ministrul Agriculturii Adrian Oros. Ministrul a precizat, intr-o declarație de...

- Fermierii din judetul Iasi sunt prinsi in stramtoarea secetei si a pandemiei COVID-19. In multe regiuni din zona, lipsa ploii provoaca esecul culturilor de orz, sfecla de zahar sau orz, plante aflate in plina vegetatie si care au nevoie de foarte multa apa. Daca nu va ploua in saptamanile urmatoare,…

- Cum a ajuns județul Teleorman sa beneficieze de un aparat PCR Real Time in Eveniment / on 03/04/2020 at 10:50 / Joi seara a fost facuta publica informația potrivit careia, in cateva zile, un aparat PCR Real Time va veni in județ, astfel ca timpii de primire a rezultatelor pentru persoanele suspecte…

- Seceta din aceasta iarna, precum si ingheturile de la mijlocul lunii martie au compromis aproape 70 la suta dintre culturile agricole de toamna din raionul Stefan Voda. Cele mai afectate sunt graul si rapita, care au inceput sa se usuce.

- Harta Romaniei este aproape roșie in acest moment. Sunt doar cateva județe in care nu s-au confirmat oficial infecții cu coronavirus. Numarul de imbolnaviri a ajuns in Romania la 246. Vestea buna este ca nu a fost inregistrat nici un deces. O alta veste buna este aceea ca 19 persoane au fost declarate…

- Doi vanzatori din județul Neamț, care nu au respectat regimul de izolare la domiciliu, dupa ce s-au intors din China, risca inchisoarea, a declarat, luni seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, potrivit news.ro.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni seara, intr-o conferința…

- Lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la instalarea secetei pedologice severe in multe zone din țara, o parte din culturile de toamna fiind compromise, dar și culturile de primavara exista riscul sa fie afectate. „In aceste condiții, se impune inceperea imediata a lucrarilor de primavara,…