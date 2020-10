Stiri pe aceeasi tema

- Seceta extrema a produs, in ultimul an, mai mult de 80% din pagubele din agricultura, arata Groupama Asigurari, unul dintre liderii pieței de asigurari din Romania, care a platit pana in acest moment daune in valoare de 37 de milioane de lei. Cel mai afectat de seceta a fost sud-estul țarii. Conform…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput saptamana aceasta platile in cazul celor 28.000 de cereri de sprijin pentru culturile afectate de seceta declarate eligibile. 27.304 fermieri au primit deja despagubiri in valoare de peste 833 de milioane de lei, anunta digi24 . Potrivit…

- Anul agricol este afectat de seceta, iar productia de floarea-soarelui scade cu 30% și preturile explodeaza in numai doua saptamani. Romania este cel mai mare producator de floarea-soarelui din Uniunea Europeana, cu 3,4 milioane de tone in 2019, scrie Mediafax.Romania s-a situat pe primul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat joi, 20 august 2020, ca ajutorul pentru seceta va fi virat in conturile fermierilor din data de 10 septembrie 2020. ”In urma rectificarii bugetare, am putut emite ordonanța de urgența, pentru ca aveam nevoie de suma, ca sa o cuprindem in ordonanța, iar…

- Judecatorii ieseni au decis ca un angajat de-al omului de afaceri Cristin Zamosteanu, Ovidiu Cretu, sa ramana cu bunurile si conturile sub sechestru. Cretu este arestat in acelasi dosar al lui Zamosteanu, instrumentat de DIICOT.

- Anterior, institutia financiara internationala estima ca 60 de milioane de persoane vor cadea in saracie extrema din cauza COVID-19, insa cele mai recente estimari vorbesc de un numar cuprins intre 70 si 100 milioane de persoane, "iar acest numar ar putea creste daca pandemia se agraveaza sau se…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a afirmat vineri ca ar mai avea nevoie sa primeasca la actuala rectificare bugetara inca 380 de milioane de lei pentru plata despagubirilor pe seceta si compensarea pierderilor privind evolutia Covid-19 in sectorul zootehnic. "Daca ne raportam la situatia actuala,…

- Județul nostru a fost, in luna iunie, sub coduri portocalii și roșii de ploi și inundații. Zeci de localitați au fost afectate. Guvernul a alocat aproape 25 de milioane de lei pentru localitațile afectate. VEZI repartizarea sumelor: Ploi abundente, vanturi puternice, viituri! Județul nostru s-a aflat,…