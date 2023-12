Seceta Amazonului: „Nu am văzut niciodată așa ceva” Padurea tropicala a Amazonului se confrunta cu mari probleme de mediu. Multe sate au devenit inaccesibile. Multe sate ale Amazonului au devenit inaccesibile, incendiile de padure au facut ravagii și fauna salbatica a murit. Unii oameni de știința iși fac griji ca evenimentele ca acestea sunt un semn ca cea mai mare padure din lume se apropie cu pași repezi de un punct fara intoarcere. Pe masura ce malul raului crapat și copt se ridica de fiecare parte a noastra, Oliveira Tikuna incepe sa aiba indoieli cu privire la aceasta calatorie. Incearca sa ajunga in satul sau, intr-o canoe de metal construita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

