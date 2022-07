Seceta a uscat o treime din județ. Restrictii draconice la alimentarea cu apa in mai multe localitati Pe parcursul lunii iulie, mai mult de o treime din suprafata agricola a judetului a fost raportata ca fiind calamitata de seceta. Potrivit prefectului Bogdan Cojocaru, totalul suprafetelor cultivate pentru care vor fi solicitate despagubiri a depasit zilele acestea 95 de mii de hectare. Raportarile sunt realizate de catre reprezentantii primariilor si sunt transmise catre comisia stabilita in acest sens In judet, culturile agricole acopera aproximativ 270 de mii de hectare. De remarcat ca 11 mii de hectare sunt afectate 100 la suta. Prefectul a remarcat ca cea mai mare parte a acestora sunt in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

