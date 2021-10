Stiri pe aceeasi tema

- Energia generata in centrala nucleara de la Cernavoda asigura o treime din totalul productiei de electricitate la nivel national, duminica dimineata, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica, scrie Agerpres, citata de Economedia .…

- Industria restaurantelor s-a schimbat mult in ultimul deceniu și intr-un ritm rapid, in mare parte datorita noii tehnologii și a preferințelor clienților. Aceștia doresc sa aiba diverse opțiuni – de livrare, de luat masa in restaurant, dar și respectare a anumitor restricții alimentare. Cu toate aceste…

- Schimbarile climatice au efecte dramatice și tot mai clare in Brazilia. Tara a pierdut 15% din luciul de apa in ultimii 30 de ani, iar seceta a afectat albia Amazonului. Prognosticurile experților sunt ingrijoratoare. Desi intreg sistemul hidrografic al Braziliei a avut de suferit in ultimii 30 de ani,…

- Productia de grau este cea mai buna din ultimii ani in judetul Arad, cu o medie de aproximativ sase tone la hectar, insa porumbul este afectat de seceta prelungita si va fi recoltata o cantitate cu cel putin 20% mai mica decat anul trecut, anunta conducerea Directiei pentru Agricultura Arad, potrivit…

- Meteorologii au emis, joi, o atenționare cod portocaliu de canicula pentru Sudul țarii, care este valabila pana pe august. Majoritatea județelor țarii sunt sub cod galben de caldura. Potrivit...

- Cultivatorii de cartofi estimeaza o productie de putin peste 2 milioane de tone in 2021, mai mica cu 20% decat cea de anul trecut, dupa ce in anul 2020 a fost o usoara crestere a productiei de cartofi comparativ cu anul precedent, scrie Ziarul Financiar. „Nu vom avea o productie de cartofi…