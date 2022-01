Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Aurelian Temișan a facut confesiuni emoționante despre partenera lui de viața, Monica Davidescu. Artistul a marturisit acum cat timp și unde și-a cunoscut soția. Acesta nu se ascunde și recunoaște cat de mult iși iubește și apreciaza soția.

- Celebrul manelist Petrica Cercel s-a stins din viața in urma cu cateva luni. De atunci, intreaga sa familie și mai ales copiii sai nu au mai aparut in lumina reflectoarelor, deși cu toții au afirmat ca sunt pur și simplu ingenuncheați de durere. Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Cristina Spatar a petrecut momente unice alaturi de fiica ei, Aida. Cele doua au fost surprinse de paparazii Spynews.ro la un mall din Capitala. Ce „probleme” a intampinat vedeta, dupa ce a vrut sa iasa dintr-un magazin.

- E oficial! Edy de Romania este indragostit lulea de partenera sa de viața. Oricat ar incerca celebrul milionar sa stea departe de luminile reflectoarelor, paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins din nou. Iata unde și-a dus Edy de Romania soția, dupa…

- Marymar a uitat de problemele lui Tzanca Uraganu și a ieșit cu fetele in oraș, la un restaurant de lux din Capitala, unde voia buna a fost la ea acasa. Insa, conform imaginilor surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri din Romania, bruneta nu s-a dezlipit…

- Cunoscutul profesor de matematica Neculai Ionescu, cel care a predat 25 de ani la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț, s-a stins din viața astazi, 9 noiembrie, la București. Se mutase la fiul sau, in Capitala, de cațiva ani. In ultima perioada fusese spitalizat din cauza unor complicații…

- Adrian Vancica interpreteaza de ani de zile personajul Celentano, in serialul „Las Fierbinți”, de la Pro TV. Dincolo de cariera sa, actorul e casatorit, are și doi copii. Foarte rar face declarații despre viața personala, insa s-a aflat de curand cu ce se ocupa soția lui.Actorul in varsta de 44 de ani…

- Octavian Bellu și soția sa au ramas la fel de romantici și indragostiți ca in prima zi, dovada stau imaginile surprinse recent de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Insa, asta nu este tot, caci pe langa latura aceasta sensibila, cei doi sunt…