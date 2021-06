Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele s-au ținut lanț la „Survivor Romania” in ediția de sambata seara. Razboinicii au pierdut cel de-al doilea joc de imunitate, așa ca au fost nevoiți sa se nominalizeze intre ei. Din pacate, cel care risca sa plece acasa, este Albert Oprea, preferatul publicului de acasa. Albert Oprea a declarat…

- In ediția de vineri seara, Faimoșii au pierdut jocul de imunitate, așa ca au fost nevoiți sa se nominalizeze intre ei. Ștefan Ciuculescu, Sebastian Chitoșca și Zanni au propus-o spre eliminare pe Elena Marin, la „Survivor Romania”.In cursa pentru votul publicului a intrat Elena Marin,votata in unanimitate…

- Albert Oprea risca eliminarea de la „Survivor Romania”. In ediția din 11 iunie, Razboinicul a fost nominalizat de colegii lui pentru a parasi competiția. Vazand voturile colegilor, el a reacționat. Concurentul nu e surprins de nominalizarile facute de coechipierii sai și susține ca in acest moment nu…

- Lacrimi și suspine in echipa Razboinicilor. Dupa ce au votat-o in unanimitate pe Adelina Damian, in primul consiliu de nominalizare de vineri, 4 iunie, echipa albastra a pierdut și cel de-al doilea joc pentru imunitate al saptamanii. Cine este concurentul care risca eliminarea. Faimoșii au observat…

- Zanni e concurentul care face furori la „Survivor Romania” 2021. Faimosul are o poveste impresionanta de viața, a crescut in orfelinat. Acum s-a aflat cu ce s-a ocupat acesta inainte de a cunoaște celebritatea, cum caștiga și in ce investea banii. Zanni e unul dintre cei mai iubiți concurenți de la…

- Mellina și Musty au facut parte din echipa Razboinicilor la „ Survivor Romania ”. De-alungul competiției, cei doi s-au apropiat mai mult, iar publicul și cei din Republica Dominicana au crezut ca se naște o idila. In realitate, cei doi se cunoșteau de mai mult timp, artista fiind buna prietena și cu…

- Ediția de sambata seara, 10 aprilie, a ținut din noul publicul cu sufletul la gura, dupa ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate la Survivor Romania . Din pacate, aceștia au fost nevoiți sa se niminalizeze intre ei, iar rezultatul a fost total neașteptat. Faimoșii l-au propus pentru eliminare pe Jador,…

- Schimbari neașteptate au loc la „Survivor Romania”. Nu vorbim de reguli, ci de atitudinile și de nominalizarile concurenților. Acum, faimoșii il trimit in cursa pentru eliminare din competiția „Survivor Romania” pe Sebastian Chitoșca! Au pierdut și au fost nevoiți sa faca nominalizari pentru eliminare!…