- „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara”, instalatia temporara din Piata Victoriei realizata cu ocazia anului Capitalei Culturale isi numara zilele. Atacata de destui timisoreni, adorata de altii, inclusiv de turisti conform cifrelor furnizate de organizatori, schela va fi demontata incepand cu data…

- Primaria Timișoara a anunțat astazi caștigatorii „Concursului Internațional de Soluții Piața Victoriei”, lansat la 11 iulie 2023. Municipalitatea, impreuna cu Ordinul Arhitecților din Romania (OAR) și cu cu sprijinul Filialei Teritoriale Timiș a OAR, a organizat acest concurs „pentru a transforma Piața…

- Politistii locali au oprit in ultimele 24 de ore doi tineri care se deplasau haotic in zona centrala a Timisoarei. Ambii aveau asupra lor substante psihoactive. „Polițiștii locali din cadrul Biroul Proximitate și Siguranța Publica, aflați in patrulare in zona centrala a orașului, au observat ieri, in…

- Care e meritul actualului primar in cazul proceselor privind cladirile din centrul Timișoarei? Este titlul unui comunicat de presa transmis azi de liberalii timișeni carw sunt revoltați de tromboanele actualului primar Dominic Fritz care se lauda cu meritele altora. „Dominic Fritz nu mai are nicio…

- Polițiștii timișeni au desfașurat in weekendul trecut acțiuni pe raza intregului județ, „pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri sau alte substanțe interzise la volan, precum și pentru conducerea sub influența bauturilor alcoolice”. Unul dintre șoferii opriți pe o strada din centrul Timișoarei…

- Accident in centrul Timișoarei, un baiețel de 4 ani a ajuns la spital. Polițiștii cer ajutor pentru identificarea biciclistului vinovat. La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timișoara, pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor.