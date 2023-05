Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de muzica electronica au parte de un eveniment special care il va aduce in Timișoara pe producatorul belgian Pooldore, artist care a dezvoltat de-a lungul anilor un sunet unic care leaga perfect diverse stiluri și epoci muzicale și atrage publicul printr-un peisaj sonor cat se poate de misterios.…

- Pe Firul Apei au mers cei la ”Pe Firul Apei” care descriu paraul Maleia drept o comoara naturala. Poza splendida cu apa frumos curgatoare și curata este realizata in inima munților. In schimb, Paraul Maleia cand ajunge in mijlocul municipiului Petroșani este napadit de balarii și sufocata de gunoaie…

- Asociația Codru Festival in parteneriat cu Fundația Triade transforma Cazarma U din Timișoara pe durata intregului an 2023 intr-un loc de intalnire și socializare in care poți admira arta contemporana și te poți bucura de muzica și relaxare. Codru Urban Garden, amenajata in curtea cladirii, este locul…

- Indubitabil, trupa ABRA reprezinta un nume aparte in muzica romaneasca, iar superbele texte amestecate cu instrumentații old/school și meșteșugite au intrat demult in atentia melomanilor din spațiul nostru geografic, incantand o sumedenie de melomani care nu se regasesc in muzica de tip guma de mestecat…

- Trupa Eyedrops va susține un concert de lansare a albumului „Gasit. Ratacit. Regasit. Pierdut.” la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri in 28 aprilie, de la ora 20, la clubul Manufactura. Formația și-a inceput povestea in 2012, cu piese in limba engleza. Odata cu anul 2015 și cu imbrațișarea…

- Polițiștii timișeni au depistat la volan mai multe persoane care au consumat substanțe psihoactive. Au fost intocmite dosare penale. In data de 22 aprilie 2023, in jurul orei 05:05, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control in Piața Maraști din municipiul Timișoara, un autoturism condus…

- Proiectul Soluții Inovative pentru Orașe Verzi a ajuns in faza de organizare a concursului de soluții pentru Timișoara, Arad, Lugoj și Reșița. Soluții Inovative pentru Orașe Verzi este un proiect derulat prin AMPOCA de catre UrbanizeHub. Pe baza consultarilor cu stakeholderi din administrațiile…

- Formația The Dockers din Satu Mare a poposit din nou la Timișoara, joi seara, la Manufactura, unde publicul a avut parte de doua reprize de cantece tradiționale irlandeze și multa voie buna alaturi de Stike Molnar si Endi Deak. Atmosfera tipica de pub irlandez a fost degustata din plin de spectatori,…