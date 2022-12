Se vor ieftini actele permisive pentru operatorii de transport rutier Un proiect de lege ce prevede masuri de susținere a activitații operatorilor de transport rutier a fost examinat, astazi, in cadrul Comisiei economie, buget și finanțe. Documentul prevede reducerea prețului la actele permisive eliberate operatorilor de transport rutier. Mai exact, se propune micșorarea prețului de la 580 la 240 euro pentru o autorizație multilaterala CEMT (Conferința Europeana Citeste articolul mai departe pe noi.md…

