- Grupul chinez Midea Group Co. analizeaza o posibila preluare a producatorului suedez de electrocasnice Electrolux, o miscare curajoasa din partea gigantului chinez de a adauga o marca suedeza de lux, in pofida potentialei opozitii politice, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar.Midea…

- O noua companie privata ar putea incepe sa vanda asigurari RCA in a doua jumatate a acestui an, in prezent fiind in a doua etapa a procesului de autorizare, a anunțat miercuri, la Guvern, Valentin Ionescu, directorul general in asigurari din ASF.

- Extinderea Arena Mall Bacau a starnit interesul brandurilor internaționale. Managementul mallului anunța ca a inchiriat deja 50% din suprafața ce urmeaza sa se construiasca din toamna, iar „ancora” va fi magazinul pe care il va deschide retailerul german de fashion Peek & Cloppenburg. Dupa Pallas Iași,…

- Caz socant azi in Baia Mare. Intr-o parcare din zona Atrium a fost zarit un sarpe, se pare un piton. Nu se stie cum a ajuns reptila acolo, cer este ca sunt persoane care tin in vivarii asemenea „animale de companie”. De exemplu, un piton regal se vinde cu circa 1.200 de lei. Ce mai […] Source

- Grupul Raiffeisen finanțeaza o societate din grupul Shikun and Binui Energy (Israel) cu 40,5 milioane de euro pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice in Satu Mare Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank Romania au acordat un credit in valoare de 40,5 milioane de euro unei societați…

- Cum iți poți cumpara un telefon Samsung sau o soba pe peleți la preț de nimic: Ce mai vinde ANAF in Alba Administrația Județeana a Finanțelor Publice Alba scoate la licitație, in martie, mai multe bunuri mobile și imobile. Printre ele se numara mașini, dar și o mașina de spalat sau un telefon Samsung.…

- Dominatia dolarului a fost pusa periodic sub semnul intrebarii si totusi a continuat datorita avantajelor coplesitoare ale utilizarii celei mai larg acceptate monede pentru afaceri. Comertul cu petrol al Indiei, ca raspuns la tulburarile sanctiunilor si razboiul din Ucraina, ofera cea mai puternica…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise joi Bursei de Valori Bucuresti.