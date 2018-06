Se vinde celebra fabrică de conserve Râureni Grupul polonez Tymbark, prezent pe piața romaneasca de peste 20 de ani, iși extinde afacerile printr-o noua achiziție spectaculoasa, fabrica de conserve Raureni, unul dintre cei mai mari producatori locali, susțin surse din piața. Negocierile dintre actualii proprietari ai Raureni- familia Mutu, una dintre cele mai bogate familii din zona Valcea, prezenta in top 300 Capital cei mai bogati romani- si compania Tymbark au fost finalizate. Sursele Capital afirma ca tranzactia va fi formalizata in perioada imediat urmatoare. Articolul integral pe CAPITAL . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul polonez Tymbark, prezent pe piața romaneasca de peste 20 de ani, iși extinde afacerile printr-o noua achiziție spectaculoasa, fabrica de conserve Raureni, unul dintre cei mai mari producatori locali, susțin surse din piața.

- Grupul britanic Vodafone va anunta miercuri dimineata achizitia operatiunilor din Europa continentala ale gigantului american Liberty Global, o tranzactie de 18 mld. euro care ar include si piata din Romania, scrie Financial Times, citand surse apropiate tranzactiei. “Daca nu apar probleme…

- Valea Jiului este locul in care tranzitia la economia de piata a fost poate cea mai dureroasa social din tot spatiul romanesc. Am cerut subiectilor inclusi in cercetare sa raspunda intrebarilor noastre urmand o logica temporala. Articolul integral pe GAZETA DE DIMINEAȚA

- Firme precum Maspex (care detine brandul de sucuri Tymbark), Ciech Soda (fosta Uzinele Sodice Govora), Cersanit (producator de obiecte sanitare), Porta Doors (producator de usi), Barlinek (producator de pardoseli si parchet din lemn) si Can Pack (producator de ambalaje) au creat impreuna, de la intrarea…

- Dupa ce un sofer a filmat cu o camera de bord cum este sicanat in trafic de un alt conducator auto aflat la volanul unui BMW, iar apoi a postat filmarea pe YouTube, Politia Rutiera a luat masuri. Scena s-a petrecut pe DN 64 in judetul Valcea.

- De pomana primite de la stat, cu ușurința instrainate in piața. Deținerile Fondului Proprietatea (FP) au fost constant vandute cu discount. Pe drum, o mulțime de caștigatori care au beneficiat de vanzarile sub stres. Ultimul dintre aceștia este omul de afaceri Andrei Nichiforov, activ pe piața imobiliara,…

- Cateva sute de locuri de munca vor fi create, in cel mult doi ani, intr-un oraș din vestul țarii. BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului industrial Bosch, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a cumparat un teren la Simeria, județul Hunedoara, pentru a construi o fabrica de mașini…

- Grupul chinez CEFC China Energy Co. intentioneaza sa isi vanda intregul portofoliu mondial de proprietati imobiliare, cu o valoare contabila de peste 20 miliarde yuani (3,2 miliarde dolari), scrie Bloomberg...