Se va introduce o nouă materie din toamna acestui an școlar Anul școlar 2023-2024 va aduce schimbari noi in școlile din Romania, elevii din clasa a XI-a vor studia o noua disciplina. „Este important sa onoram memoria victimelor Holocaustului și sa ne asiguram ca ce s-a intamplat in istoria mondiala recenta nu va fi uitat. In acest sens, am semnat astazi Ordinul privind programa aferenta disciplinei „Istoria Evreilor. Holocaustul” pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a. Este esențial ca elevii sa cunoasca aceasta perioada tragica din istorie. Prin urmare, incepand din anul școlar 2023-2024, aceasta disciplina devine obligatorie, in conformitate cu prevederile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

