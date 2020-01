Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si prescolarii incep astazi cursurile semestrului al doilea, context in care ministrul Educatiei, Monica Anisie, le transmite atat lor, cat si cadrelor didactice mult succes. „In mod normal, astazi si eu ar fi trebuit sa fiu la scoala alaturi de elevii si profesorii Colegiului „Tudor Vianu” din…

- "Banii sunt prevazuti in buget, in Legea bugetului. Bugetul a fost aprobat. Nu inteleg de unde sa apara asa ceva. Ministerul Educatiei are prevazut in buget banii (n.r. - pentru cresterile salariale) si pentru 1 ianuarie si pentru 1 septembrie. (...) Nu inteleg de unde a pornit treaba aceasta, mai…

- Luna aceasta, Monica Cristina Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, va prezenta raportul cu toate masurile propuse pe termen scurt, mediu si lung privind debirocratizarea invatamantului romanesc, masuri rezumate din propunerile facute in cadrul unei platforme online. Perioada de consultare publica…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a spus, miercuri, la deschiderea lucrarilor „Forumului Național Anti-Bullying”, organizat de Asociația „Telefonul copilului”, ca, in prezent, Ministerul Educației are in lucru Normele metodologice pentru aplicarea Legii antibullying, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ziarul Unirea Comisia de „taiat hartii”. Ministerului Educației a lansat o platforma unde profesorii și parinții pot propune reducerea documentelor inutile din școli Ministrul Educației, doamna Monica Anisie, a anunțat ca Comisia de „taiat hartii” a ministerului a lansat o platforma unde profesorii…

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a criticat-o vineri, intr-o conferinta de presa, pe Monica Anisie pentru declaratia sa ca nu ar avea ce sa faca in acest moment cu o alocare de 6% din PIB pentru educatie, dar si pentru angajarea unui fost impresar sportiv pe postul de consilier…

- Ministrul desemnat al Educatiei, Monica Anisie, a fost avizata favorbil, miercuri, de comisiile parlamentare, cu 17 voturi ”pentru”. Ea a declarat in cadrul audierilor ca nu este de acord cu trimiterea la scolile profesionale a copiilor care nu obtin media 5 la Evaluarea Nationala, considerand ca acesti…

- Totodata, propusa in fruntea Ministerului Educatiei este Monica Anisie, profesor de Limba Romana la liceul "Tudor Vianu" din Capitala. Cine este Monica Anisie? Monica Anisie a absolvit Universitatea din Bucuresti si are doua diplome de master, una in Management Educational si cea de a doua in Integrare…