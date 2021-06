Stiri pe aceeasi tema

- Belarus, Belgia, Franta si Serbia, clasate pe primul loc in grupele Campionatului European de baschet feminin 2021 (Eurobasket) de la Valencia si Strasbourg, s-au calificat direct in sferturile de finala ale competitiei programate pe 23 iunie, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Cele opt echipe clasate…

- Selectionata Spaniei, detinatoarea titlului, a fost invinsa surprinzator de Belarus cu 53-51, joi, la Valencia, la debutul sau in Grupa A a Campionatului European de baschet feminin - Eurobasket 2021. Belarus a incheiat editia precedenta a competitiei pe locul 13, cea mai buna performanta…

- Incepe Campionatul European de baschet feminin, una dintre ultimele competiții majore inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Intrecerea se desfașoara in perioada 17-27 iunie, in Franța (Strasbourg) și Spania (Valencia). La start sunt calificate 16 națiuni, nu insa și Romania, care nu a mai ajuns la…

- Doua componente ale selectionatei spaniole de baschet feminin au fost testate pozitiv la Covid-19, cu cinci zile inaintea debutului Campionatului European editia 2021, gazduit de Valencia (Spania) si Strasbourg (Franta), a anuntat sambata Federatia spaniola de baschet intr-un comunicat, informeaza…

- Fazele superioare ale Campionatului European de Fotbal U21, desfasurat in Ungaria si Slovenia, vor fi transmise in direct si in exclusivitate de TVR 1 si TVR 2, in perioada 31 mai - 6 iunie, potrivit news.ro. Franta, Italia, Germania, Spania, Danemarca, Portugalia, Tarile de Jos si Croatia…

- Circa 18.800 de persoane au decedat in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o scadere anuala fara precedent, de 17% fata de 2019, arata datele publicate marti de Comisia Europeana. Cum au evoluat cifrele Cifrele arata ca un numar de 4.000 de vieti au fost crutate pe…

- Lista tarilor din ZONA GALBENA a fost actualizata! Romanii care se intorc din aceste țari intra in CARANTINA Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Lista tarilor din ZONA GALBENA a fost actualizata!…