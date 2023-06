Stiri pe aceeasi tema

- Membrii unitații speciale Ahmat, luptatorii ceceni trimiși de Ramzan Kadirov in sprijinul armatei lui Putin, s-au aflat la doar cateva sute de metri de mercenarii Wagner care au ocupat sambata orașul rusesc Rostov-pe-Don, a declarat Apti Alaudinov, comandantul unitații Ahmat. El spune ca Ministerul…

- Timp de o zi și jumatate, Rusia s-a confruntat cu amenințarea foarte reala a unei insurecții armate sau a unei lovituri de stat, așa cum a mai fost caracterizata rebeliunea gruparii paramilitare Wagner de catre serviciile de securitate de la Moscova. Preș

- Autoritațile ruse au oferit amnistie mercenarilor Wagner care sunt de acord sa depuna armele, a declarat sambata, 24 iunie, un deputat din Duma de Stat pentru agenția rusa oficiala de presa TASS, potrivit CNN."Desigur, exista o șansa de a depune armele și de a evita pedeapsa, iar președintele a vorbit…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta simbata ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner…

- Guvernatorul regiunii Lipețk – situata intre orașul Voronej și capitala Moscova – le-a cerut locuitorilor sa evite sa iasa din case și sa renunțe la calatorii, fie cu vehicule private, fie cu mijloacele de transport in comun. „Situația este sub control, dar necesita ințelegere din partea fiecarui locuitor…

- Armata rusa desfasoara sambata operatiuni de "lupta" in regiunea Voronej, frontaliera cu Ucraina si situata la circa 600 km sud de Moscova, au anuntat autoritatile locale, in plina revolta armata a grupului de mercenari Wagner, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Rares Bogdan șterge pe jos…

- Rusia a lansat in noaptea de vineri spre sambata o noua salva de rachete asupra Ucrainei, provocand pagube si victime, potrivit autoritatilor ucrainene, transmite AFP, citat de Agerpres.In centrul orasului Dnipro,"mai multe case au fost complet distruse. Exista un crater imens dupa explozie. Sunt…

- Numarul atacurilor asupra regiunii Belgorod din Rusia inregistreaza o creștere, pe fondul acuzațiilor liderului Wagner ca conducerea de la Moscova incearca sa elimine mercenarii. In timp ce influența lui Prigojin, cunoscut drept „Bucatarul lui Putin”, pare sa scada, intra in scena cu putere liderul…