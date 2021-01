Se schimbă vremea! Temperaturi cu MINUS în următoarele zile Vremea se racește in urmatoarele zile și ajungem la temperaturi de -4...-8 grade. Apoi temperaturile vor urca, insa saptamana viitoare va fi dominata de variații. Precipitații se așteapta in perioada 25 - 27 ianuarie și 31 ianuarie - 3 februarie. BANAT In primele zile ale intervalului temperatura aerului va fi in scadere, astfel media maximelor va tinde spre valori in jurul a 2 grade, iar cea a minimelor spre -4 grade. Ulterior, spre sfarșitul primei saptamani vremea se va incalzi treptat, astfel valorile termice diurne vor ajunge in medie la 8...10 grade, iar cele nocturne spre medii de 2 grade.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

