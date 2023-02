Stiri pe aceeasi tema

- Gautam Adani va avea luni o zi critica, in a doua zi de licitatie pentru o vanzare de actiuni a companiei sale emblematice, Adani Enterprises, in valoare de 2,5 miliarde de dolari, umbrita de o pierdere pe bursa de 48 de miliarde de dolari, declansata de un raport critic publicat de compania americana…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins o valoare record de peste 227 miliarde de dolari in 2022, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, in conditiile in care scaderea importurilor si exporturile robuste de petrol si gaze au permis ca valuta sa continue sa intre in tara, in pofida eforturilor…

- Elon Musk, patronul Twitter și al Tesla a pierdut, miercuri, pentru scurt timp, in urma unei scaderi valorii participatiei sale la producatorul de mașini electrice și a unui pariu de 44 de miliarde de dolari pe firma de social media, primul loc in topul Forbes. Locul i-a fost luat de catre familiei…

- Proprietarul Twitter si seful Tesla, Elon Musk, a pierdut, miercuri, titlul de cea mai bogata persoana din lume, potrivit Forbes. Bernard Arnault, directorul executiv al companiei-mama a marcii de lux Louis Vuitton, LVMH (LVMH.PA) , si familia sa au luat titlul cu o avere estimata la 185,4 miliarde…

- Pentru Elon Musk și Mark Zuckerberg, anul 2022 nu a fost chiar cel mai bun an. Averea fondatorului Tesla, care este și noul actionar majoritar Twitter, a scazut cu peste 100 de miliarde de dolari, in timp ce averea lui Mark Zuckerberg, șeful de la Meta, a scazut cu 83,5 miliarde de dolari. Cum arata…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca acesta este mai preocupat de reteaua de socializare Twitter, transmite Reuters.Conform datelor Forbes, averea neta a lui Musk se situeaza la 194,8…

