Se schimbă garda la guvern: 38 de secretari de stat şi consilieri au demisionat sau au fost demişi Premierul Ludovic Orban a anuntat inca din prima sedinta de guvern ca „abia asteapta sa faca febra musculara” la mana de la semnat decizii de demitere și ca toți oamenii numiți politic de catre fostul Guvern vor fi dați afara. „Este foarte important sa curațam instituțiile publice de toți cei care nu și-au exercitat corect funcțiile de demnitate publica și care nu și-au facut treaba cum trebuie. Pot sa va spun ca deja am inceput sa semnez decizii și aștept sa fac febra musculara de la semnat decizii de demitere a secretarilor de stat, consilierilor de stat, consilierilor generali și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

